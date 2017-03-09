Мэр Киева принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Шевченко

«Сегодня мы чтим память Великого Кобзаря, который всегда был и остается символом борьбы Украины за свою свободу и независимость. Тарас Шевченко продолжает вдохновлять миллионы украинцев, которые во все времена отстаивали право нашей страны быть свободной и процветающей. И сегодня, как никогда, мы должны всеми силами бороться и защитить свою страну от агрессора, чтобы Украина стала действительно независимой, успешной и процветающей, как и мечтал Великий Кобзарь. И, я уверен, мы обязательно победим, ведь за Украиной и ее защитниками «...правда, слава и воля святая!» – подчеркнул Виталий Кличко.