В Соломенском районе Киева 1 сентября откроют новую школу на 720 учеников - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции строительства школы на углу ул. Лебедева-Кумача и ул. Т. Яблонской.

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«Вы видите, как здесь бешеными темпами продолжается строительство. Эта новая школа будет открыта 1 сентября. Рассчитана она на 720 детей. Школа отвечает всем современным критериям, разделена на две части с отдельными входами – для младших классов и старших. Также здесь будут созданы все условия для детей с ограниченными возможностями», – отметил Кличко.

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Мэр отметил, что образование – одно из приоритетных направлений столичной власти.

«В этом году мы увеличили расходы на образование в Киеве до более 10 млрд грн. Мы планируем построить две новые школы и несколько заведений реконструировать, рассчитываем ввести в эксплуатацию около 10 новых детсадов», – подчеркнул Кличко.