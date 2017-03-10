В Киеве ограничат проезд по Московскому мосту

В Киеве завтра, 11 марта, частично ограничат движение транспорта на Московском мосту. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Движение будет ограничено в направлении Московского проспекта до пр. Генерала Ватутина.

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"В субботу, 11 марта, с 10:00 до 16:00 на Московском мосту в направлении движения с просп. Генерала Ватутина на Московский проспект работники предприятия "Киевавтодормост" будут ремонтировать деформационный шов во второй и третьей полосах движения автотранспорта", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Мининфраструктуры Владимир Омелян также сообщил, что в этом году планируется строительство новых мостов.

"Из существующих в Украине 17 тысяч мостов около 9 тысяч находятся в аварийном состоянии, а 4 тысячи требуют немедленного ремонта. В этом году мы сможем отремонтировать только 80 мостов", - отметил министр, добавив, что таким образом внедряется программа по восстановлению украинских мостов.