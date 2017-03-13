Кличко представит Киев на международной выставке недвижимости во Франции

14-16 марта Киевский городской председатель Виталий Кличко представит столицу Украины на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах.

В частности, Виталий Кличко примет участие в церемонии награждения конкурса «Глобальные города будущего», который проводит специализированный журнал Foreign Direct Investment (fDI), который издает британская Financial Times, передает пресс-служба КГГА.

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Кроме того, мэр украинской столицы посетит саммит мэров городов и политических лидеров, главной темой которого станет «Что делает ваш город привлекательным сегодня и завтра».

На нынешней выставке будет представлен стенд города Киева, который откроет Виталий Кличко.

Также на MIPIM запланированы встречи мэра Киева с Госсекретарем министерства строительства и сохранения окружающей среды Германии Гунтером Адлером, представителями крупного международного бизнеса, мэрами европейских городов – Варшавы, Лейпцига, Праги.