Кличко считает Киев одним из самых перспективных городов Восточной Европы

Столица Украины сегодня – динамично развивающийся город, один из самых привлекательных и перспективных городов Восточной Европы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время саммита мэров городов и политических лидеров, в котором приняли участие представители 21 страны и где обсуждали основные сферы и наработки, которые сегодня делают мировые города привлекательными. Мероприятие состоялось на международной выставке недвижимости MIPIM, которая открылась во вторник в Каннах.

«Мы, как политические лидеры, пытаемся изменить наши города, сделать их комфортными для жителей и привлекательными для инвесторов и бизнеса. И очень полезно, когда происходит такой обмен мнениями, опытом между мэрами различных городов мира. На MIPIM города презентуют проекты в сфере недвижимости, воплощение которых важно для их дальнейшего развития и привлекательности. То есть речь идет о партнерстве тех, кто инвестирует в городскую недвижимость, и муниципальной власти, которая создает комфортные условия для жителей города и туристов. Особенно интересно для меня сегодня было услышать про сочетание архитектуры, проектов по недвижимости, с цифровыми технологиями. То, как мы можем изменить среду информируя, развлекая и удивляя. Киев сегодня активно работает над созданием общественных пространств, над популяризацией и развитием знаковых, исторических мест, которые делают город особенно привлекательным. Мы привлекаем и помощь инвесторов и создаем прозрачные условия для их работы. И мы заинтересованы в успешном опыте других городов», – отметил мэр Киева после дискуссии с коллегами из других городов.

MIPIM является одной из крупнейших международных выставок недвижимости. В этом году в ней принимают участие 23000 участников, среди которых – инвесторы и финансовые институты, девелоперы, архитекторы, представители власти. На MIPIM представят более 1000 проектов в жилищном строительстве, спортивной, коммерческой, промышленной и логистической недвижимости.

На нынешней выставке будет представлен стенд города Киева, который в среду откроет Виталий Кличко.

Также на MIPIM запланированы встречи мэра Киева с Госсекретарем министерства строительства и сохранения окружающей среды Германии Гюнтером Адлером, мэрами европейских городов – Варшавы, Лейпцига, Дюссельдорфа, Праги, представителями международного бизнеса.