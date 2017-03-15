Кличко презентовал инвестиционный потенциал Киева на международной выставке недвижимости в Каннах

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня здесь мы представляем столицу Украины – город, который воплощает преобразования, развивается и является чрезвычайно перспективным для выгодных инвестиций. И подтверждением этому является то, что в прошлом году – по сравнению с 2015-м – прямые иностранные инвестиции в Киев увеличились почти в 4 раза, и 60 процентов инвестиций в Украину «зашли» именно в столице», – подчеркнул Кличко.

По словам мэра, столичная власть направляет усилия на модернизацию городской экономики и инфраструктуры, привлекая к этому инвесторов и бизнес, который мыслит на перспективу. Приоритетными сферами, куда город вкладывает средства, является развитие транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальной сферы, здравоохранение, образование.

«Инвестируя в Киев, вы инвестируете в один из самых привлекательных, динамичных и перспективных городов Восточной Европы. Мы приглашаем всех к сотрудничеству и гарантируем всяческую поддержку тем, кто присоединится к развитию украинской столицы. И гарантом и защитником ваших инвестиций будет лично мэр города», – подчеркнул Кличко.

Городской голова отметил, что в планах города также развитие туристического потенциала и инфраструктуры для туризма.

«Это и создание рекреационных зон, мест для отдыха, привлекательных туристических маршрутов. Поскольку Киев – не только современная столица, которая динамично развивается, но и исторический город. Город с особой атмосферой и большим количеством памятников», – добавил мэр.

Среди инвестиционных проектов, которые Киев представит на ежегодной выставке MIPIM, – строительство мусороперерабатывающего завода, транспортные проекты, проекты в сфере парковки, модернизация уличного освещения, создание индустриального парка «Киевская бизнес-гавань» и другие перспективные для инвестирования проекты.

MIPIM является одной из крупнейших международных выставок недвижимости. В этом году в ней принимают участие 23000 участников, среди которых инвесторы и финансовые институты, девелоперы, архитекторы, представители власти. На MIPIM представят более 1000 проектов в жилищном строительстве, спортивной, коммерческой, промышленной и логистической недвижимости.

Также во время выставки в Каннах Кличко встретится с мэрами Лейпцига, Дюссельдорфа, Варшавы, Познани и Праги. Состоится встреча Виталия Кличко и с Госсекретарем министерства строительства и сохранения окружающей среды Германии Гюнтером Адлером.