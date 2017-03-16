Киев начинает внедрение энергосервисных контрактов в жилых домах - КГГА

В столице определены три дома, в которых проведут энергоаудит для дальнейшего внедрения мероприятий по энергосбережению на условиях енергосервисного контракта (ЭСКО). Такой подход достаточно распространен в европейских странах, позволяет привлечь инвестиционные средства на энергосберегающие мероприятия и вернуть инвестиции за счет экономии. Об этом во время совещания сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба администрации.

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«Применения ЭСКО-механизма – это европейская практика достижения энергоэффективности зданий, что дает возможность привлечь средства инвесторов для внедрения мер энергосбережения и вернуть затраты за счет экономии энергоносителей. Украинские города сейчас лишь в начале пути внедрения ЭСКО-контрактов, тогда как Киев является лидером внедрения такого подхода в учреждениях бюджетной сферы. Из 19 контрактов, заключенных в Украине, 15 – в Киеве. Дома, в которых будут проводить энергоаудит: ОСМД «Весна», ЖСК «Политехник» и ЖСК «Первомайский». На дополнительном обсуждении и проработке остаются еще 6 домов: ЖСК «Оболонь-8», ЖСК «Вычислитель-4», ЖСК «Арсеналец-19», ЖСК «Кристалл-21», ЖСК «Концерт-1» и ЖК «ЖК-4», – сообщил Петр Пантелеев.

По его словам, ЭСКО-договоры – это наиболее оптимальная модель привлечения инвестиций в энергоэффективность зданий.

«Поскольку сейчас уровень потребления энергии зданиями в Украине выше, чем в странах Европы, мы стремимся приблизить энергопотребление к европейским стандартам именно благодаря масштабному внедрению таких договоров», – отметил Петр Пантелеев.

Он также подчеркнул, что в столице действует несколько программ, которые дают возможность сократить затраты на обогрев и освещение домов. Одна из таких – известная программа получения энергоэффективных грантов домами ОСМД и ЖСК на условиях софинансирования 70% на 30%. На сегодня более 140 домов уже подали заявки на получение средств от города.