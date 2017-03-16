В Киеве разработают программу "Врач в твой дом"

До конца года в столице разработают программу «Врач в твой дом». Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Такое решение принято по результатам командировки делегации КГГА в Мехико, основной целью которой было изучение опыта реализации программы «Врач в твой дом».

«Во время визита в Мехико мы, в первую очередь, ознакомились с достижениями в программе «Врач в твой дом». Эта программа нацелена на обеспечение медицинским и профилактическим лечением уязвимых слоев населения, которые не имеют социальной защиты (беременные женщины, которые не становятся на учет в городские больницы, люди пожилого возраста, инвалиды и неизлечимо больные) с помощью мобильных медицинских бригад», – рассказал Николай Поворозник.

По его словам, сейчас программа реализовывается не только в городе Мехико, а и в других городах Мексиканских Соединенных Штатов, и имеет около 200 бригад врачей.

«Программа «Врач в твой дом», которая успешно работает и дает положительные результаты в широком охвате населения медицинской помощью, станет основой для создания подобного проекта в Киеве. В состав бригад, которые будут функционировать в столице, планируют привлекать педиатра, терапевта и социального работника. Таким образом мы сможем охватить киевлян не только медицинским и профилактическим осмотром, но и выявить социально уязвимые категории населения, которые сейчас не находятся на учете в соответствующих службах, чтобы оказать им максимальную социальную поддержку», – отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Также в рамках рабочего визита участники делегации приняли участие во встрече с Директором по вопросам здравоохранения и общественной охраны здоровья и исполнительным Директором общественного здравоохранения г. Мехико. Во время встречи украинская сторона презентовала специфику работы клиник, которые находятся в метро. В контексте создания в Киеве Центра общественного здоровья стороны обсудили вопросы работы Центра общественного здоровья Мехико, а именно – контроля эпидемиологической ситуации в городе. Кроме того, в рамках Парижской декларации обсудили достижения Киева и Мехико в программе Fast Track Cities 90-90-90, особое внимание уделили вопросу выявления ВИЧ/Спида и работе с закрытыми группами населения.

После встречи делегация посетила клиники, которые находятся на станциях метро, где ознакомилась с работой и основными услугами, которые предоставляют такие заведения населению города.