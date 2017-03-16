В Киеве на улице Борщаговской за день после ремонта снова начался потоп (фото, видео)

В Киеве на улице Борщаговской из-за повреждения трубопровода затопило проезжую часть, на месте работает бригада ремонтников. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "АК "Киевводоканал".

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«Сегодня в 11:25 в Главную диспетчерскую «Киевводоканала» поступила заявка об утечке воды по улице Борщаговская, 14, в Шевченковском районе», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что бригада «Киевводоканала» работает на месте аварии, утечка локализована. Ведутся подготовительные работы для осуществления раскопки на тротуаре и ликвидации аварийной ситуации.

По предварительному анализу, повреждение трубопровода диаметром 500 мм произошло чуть дальше от места вчерашней аварии, в районе между домами №14 и №16.

«Движение транспорта по улице не ограничено. Возле Воздухофлотского моста на проезжей части осталось незначительное количество воды, которая постепенно сходит в ливневую канализацию. Здесь движение автомобилей замедлено, затор», - информируют в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что в среду, 15 марта в 2:37 Главная диспетчерская получила заявку об утечке воды по улице Борщаговская, 14 в Шевченковском районе. Утечка привел к размытию грунта и попадание значительного объема песка на проезжую часть. Аварии были ликвидированы.