Заместитель Кличко объяснил, как системно бороться с туберкулезом

Только взвешенный системный подход приведет столицу к эффективному противостоянию туберкулезу, и такая система в Киеве сейчас выстраивается. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, эпидемическая ситуация по туберкулезу в Киеве остается напряженной. Этому, в частности, способствует распространение устойчивых к действию лекарств форм болезни и активизация внутренних миграционных процессов среди населения. Именно поэтому городская власть работает над вопросом предотвращения заболевания туберкулезом как над одним из приоритетных.

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В целом подход к финансирования фтизиатрической службы кардинально изменен. Если в 2014 году расходы на службу составляли около 76 млн грн, то в 2016 году эта сумма составила уже 112,5 млн грн. Расходы на медикаменты также значительно повысились: с 1,4 млн грн в 2014 году до 4,8 млн грн в 2016-ом.

«Чтобы вовремя диагностировать туберкулез и охватить как можно больше киевлян, мы наконец на 100% обеспечили лаборатории расходными материалами и реактивами. Также в прошлом году город закупил современное рентгенологическое оборудование на 32 млн грн и 2 цифровых передвижных флюорографы еще на 8,4 млн грн», – рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что впервые в 2016 году из бюджета города выделено 1 млн грн на закупку туберкулина. Благодаря этому было обследовано 250 тысяч маленьких киевлян. В 2017 году запланировано закупить туберкулин на сумму свыше 8 млн грн.

Кроме того, в рамках Городской целевой программы противодействия заболеванию туберкулезом предусмотрено около 18 млн грн для предоставления продуктовых наборов больным туберкулезом киевлянам.

«Уверен, что такая беспрецедентная социальная инициатива мотивировать людей к лечению и будет способствовать выздоровлению», – отметил Николай Поворозник.

Специалисты уверяют, что чем раньше выявлена болезнь, тем эффективнее лечение. В случае заболевания туберкулезом вовремя поставленный диагноз не только спасает жизнь больного, но и ограждает окружающих.

«Именно поэтому столичные медики ориентированы на улучшение диагностической составляющей борьбы с туберкулезом. Но для эффективности этого процесса и мы с вами должны занять активную позицию в отношении собственного здоровья. Обратитесь к врачу, пройдите обследование!» – призвал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, чтобы сделать обследование было удобнее, уже в ближайшее время в столице будут работать передвижные цифровые флюорографы.