В Киеве проведут противооползневые работы на наиболее опасных объектах - КГГА

В этом году из бюджета города выделено 69,7 млн грн на проведение противооползневых работ. В частности, речь идет об 11 наиболее опасных объектах, где существует вероятность оползней и разрушений. Об этом сегодня во время еженедельного брифинга представителей городской власти заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, в столице насчитывается более 100 оползнеопасных территорий. Из них, по результатам проведенных обследований, определено 40 участков, где противоаварийные работы следует начинать в первую очередь.

«В этом году планируем провести противооползневые работы на склоне озера Глинка, на склоне Батыевой горы, на склоне Совской балки возле улицы Петра Радченко и склоне возле здания на улице Нижнеюрковской. Планируется укрепить Днепровский склон возле пешеходного моста. Будут устроены подпорные стенки между домами на улицах Трехсвятительской, 5/1-А и Костельной, 10. Также среди первоочередных объектов склоны на улице Адмирала Ушакова, озеро возле Учебного переулке, 7, склоны Мишеловской балки на улице Академика Кащенко, 154 и завершения противоаварийных работ возле дома на проспекте Валерия Лобановского, 14», – проинформировал заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что часть работ на объектах начато в 2016 году. В частности, на проспекте Лобановского построен подпорную стенку, а в этом году будет выполнена вторая очередь работ.