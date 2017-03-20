Киевляне смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе - КГГА

В течение месяца, с 20 марта до 19 апреля 2017 года, киевляне и гости столицы имеют возможность обследоваться благодаря передвижному цифровому флюорографу. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время презентации городской акции «Месячник по случаю Всеукраинского дня борьбы с заболеванием на туберкулез в 2017 году».

«В рамках Всеукраинского дня борьбы с заболеванием на туберкулез городская власть инициировала проведение месячника, когда каждый желающий сможет обследоваться благодаря передвижному цифровому флюорографу. Во время обследования пациент получит справку по его результатам и в случае необходимости квалифицированную консультацию врача-фтизиатра. Общее время обследования и консультации занимает максимум 15 минут», – рассказал Николай Поворозник.

По его словам, такие обследования помогут максимально охватить киевлян диагностированием и владеть реальной ситуацией по заболеваемости туберкулезом в городе.

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«Сейчас определен график работы передвижных цифровых флюорографов, согласно которым охвачено наиболее людные места всех районов города. Я призываю каждого быть внимательным к своему здоровью и пройти профилактическое флюорографическое обследование», – подытожил заместитель председателя КГГА.

График работы передвижных цифровых флюорографов:

20.03.2017 – Контрактовая площадь (возле памятника Петру Сагайдачному), Подольский р-н;

21.03.2017 – рынок «Автозапчасти» ООО «Парк-Сервис», бульвар Перова, 19-А, Днепровский р-н;

21.03.2017 – рынок «Троещина», ул. Электротехническая, 2-А; Деснянский р-н;

22.03.2017 – КП «Владимирский рынок», ул. Антоновича, 115 Голосеевский р-н;

23.03.2017 – ЧАО «Рынок Оболонь», ул. Героев Днепра, 41, Оболонский р-н;

24.03.2017 – рынок ОДО «Универсам № 12», ул. Жолудева, 4, Святошинский р-н;

24.03.2017 – РГА Соломенского р-на, проспект Воздухофлотский, 41;

28.03.2017 – рынок ООО «Элерон», бульвар Кольцова, 12, Святошинский р-н;

29.03.2017 – рынок ООО ТД «Днепр», бульвар Кольцова, 12, Святошинский р-н;

29.03.2017 – ООО «БЕРКОМ» рынок «Березняки», ул. Миколайчука, 4, Днепровский р-н;

03.04.2017 – ООО «Явир-95», ул. Тимошенка, 14-А, Оболонский р-н;

04.04.2017 – рынок «Мостицкий», проспект Правды, 3-А, Подольский р-н;

06.04.2017 – ООО «Дарницкий рынок», ул. Ялтинская, 5, Дарницкий р-н;

07.04.2017 – рынок «Виноградарь», ул. В. Порика, 2, Подольский р-н;

12.04.2017 – ООО «НИСЕК» рынок «Позняки», ул. Ревуцкого, 12/1, Дарницкий р-н;

18.04.2017 – ООО «Печерский рынок, Печерская площадь, 1, Печерский р-н;

19.04.2017 – КП «Житний рынок», ул. Верхний Вал, 16, Подольский р-н.