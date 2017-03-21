Ассоциация городов Украины предлагает установить льготные тарифы на электроэнергию для освещения улиц и городского электротранспорта - Кличко

Об этом мэр столицы, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил во время заседания правления ассоциации при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и членов правительства, передает пресс-служба КГГА.

«Один из важных вопросов, с которым столкнулись города – повышение тарифов на электроэнергию для обеспечения внешнего освещения и работы городского электротранспорта. В течение 2015-2016 годов своими постановлениями НКРЭКУ значительно повысила тарифы на электроэнергию для нужд наружного освещения и городского электротранспорта. Так, рост стоимости электроэнергии на 2016 год – в 2,5 раза, а на 2017 год еще дополнительно на 40% является критическим, особенно для сельских населенных пунктов, городов и поселков районного значения», – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что также выросла стоимость электроэнергии для городского транспорта: на 2016 год на 40%, а на 2017 – на 73%.

«Только в Киеве метрополитен получил дополнительную субсидию из бюджета города на 800 млн, а «Киевпастранс» – 700 млн. При этом прирост поступлений в общий фонд местных бюджетов составил в 2016 году по сравнению с 2015 годом 49,3%, а в 2017 ожидается прирост лишь в 19%», – отметил он.

Кличко подчеркнул, что таким образом местные бюджеты поставлены в такие условия, что должны существенно увеличить расходы на наружное освещение и городской электротранспорт за счет сокращения других издержек, либо сократить или прекратить предоставление соответствующих услуг.

Он подчеркнул, что в 2016-м году столица потратила на освещение 77 млн грн, а в этом году расходы по расчетам составят 128 млн грн.

«Поэтому предложение Ассоциации городов – установить льготные тарифы на электрическую энергию для нужд наружного освещения и городского электротранспорта. А также мы предлагаем разработать государственную программу энергоэффективных мероприятий в сферах наружного освещения населенных пунктов и городского электрического транспорта», – отметил Кличко.

Он добавил, что в условиях повышения цен на энергоносители, очень важно экономить энергоресурсы, а значит средства.

«Например, в столице мы, как городская власть, вводим и финансируем программы по энергоэффективности, чтобы снизить финансовую нагрузку на киевлян и создать условия для снижения уровня потребления энергоресурсов, – рассказал мэр Киева. – Мы устанавливаем счетчики тепла, осуществляем мероприятия по термосанации, финансируем программу «70/30», когда город на 70% финансирует работы по установке систем энергосбережения в домах, а собственники оплачивают 30%. В этом году в бюджете столицы на программу «70/30» заложено 40 млн грн. Но из-за популярности такой программы среди киевлян мы видим потребность в увеличении этой суммы», – подытожил Кличко.