Правительство должно навести порядок в сфере теплоснабжения - Кличко

Ассоциация городов Украины призывает Кабмин решить вопрос по задолженности государства перед предприятиями сферы ЖКХ, которая возникла в результате разницы тарифов за коммунальные услуги, и урегулировать вопрос реструктуризации задолженности для этих предприятий. Об этом мэр столицы, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил во время заседания правления Ассоциации при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и чиновников.

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«В течение отопительного сезона 2016/2017 лет не улучшилась ситуация с предприятиями теплоснабжения. Необходимо отметить, что постановление Кабмина от 18.06.2014 г. № 217 «Об утверждении Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиками природного газа, на которого возложены специальные обязанности» в течение уже третьего отопительного сезона показывает свою неэффективность, и в комплексе с другими проблемами фактически разрушает отрасль теплоснабжения», – отметил Виталий Кличко.

Также мэр столицы отметил, что среди других основных проблем отрасли является, в частности, задолженность государства перед поставщиками услуг за предоставленные населению льготы и субсидии; непогашенная Госбюджетом задолженность по разнице в тарифах за предоставленные коммунальные услуги, накопленная за прошлые периоды и другие.

«Такая задолженность только в Киеве составляет около 1 млрд 200 млн грн. В целом же по стране государство задолжало около 5 млрд грн. И, кстати, счета многих предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства продолжают быть арестованными», – сказал Виталий Кличко.

По словам Киевского городского председателя, Ассоциация обращается к правительству с тем, чтобы решить вопрос с задолженностью государства перед предприятиями сферы ЖКХ, которая возникла в результате разницы тарифов за коммунальные услуги и урегулировать вопрос реструктуризации задолженности для этих предприятий.

«Мы обращаемся к Кабмину урегулировать эти вопросы, а также обеспечить проведение государством своевременных расчетов за предоставленные населению льготы и субсидии», – подытожил Виталий Кличко.