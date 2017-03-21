В Киеве курение в запрещенных местах может "подорожать" в 50-100 раз

Как сообщается на сайте Киевсовета, сегодня на заседании Комиссии депутаты согласовали соответствующее обращение к Верховной Раде и Кабинету министров об ужесточении ответственности за курение табачных изделий в запрещенных местах.

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В Киевсовете напомнили, что действующее законодательство определяет перечень мест, где курение запрещено, кроме специально отведенных мест. При этом их суммарная площадь не должна превышать 10% общей площади соответствующего сооружения или помещения, к тому же они должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией. Но, отмечается в сообщении, часто ресторанные заведения пренебрегают всеми законодательными ограничениями, предоставляя, в том числе, услуги по курению кальянов.

В связи с этим наработан соответствующий проект решения, которым, в частности, предусматривается существенное повышение штрафов за курение в запрещенных местах.

Проектом решения предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закона Украины "О мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

"Законодательство есть и определенным образом оно работает, но практика его использования доказала, что недобросовестным владельцам ресторанов проще заплатить этот штраф в 1700 — 5000 гривень, и дальше продолжать нарушать эту норму, продолжать создавать людям неудобства. Поэтому мы инициируем значительное повышение этих штрафов — от 50 до 100 раз", - заявила автор данного проекта решения, депутат Киевсовета Алла Шлапак.

"Только размер взыскания может стать существенным ограничительным фактором в нарушении данной нормы, поскольку именно минимальные штрафы и создают те проблемы, которые испытывают жители домов, где расположены заведения питания, в которых можно курить, в том числе кальяны", - убеждена она.

Проект решения должны еще рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.