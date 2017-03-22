Кличко: Бюджетный процесс в Киеве открыт и прозрачен – и это залог борьбы с коррупцией

Бюджетный процесс в Киеве открытый и прозрачный. И это – залог борьбы с коррупцией, которая является одним из крупнейших вызовов для нашего государства. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время расширенного заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, передает пресс-служба КГГА.

«Хорошо, что мы встречаемся, открыто обсуждаем проблемные вопросы, которые возникают, открыто презентуем наш бюджет, его выполнение. В Киеве введен открытый бюджет и каждый житель нашего города, журналисты и общественные деятели могут увидеть все поступления и расходы онлайн. И это важно. Ведь такая открытость и прозрачность – залог борьбы с коррупцией, которая является одним из крупнейших вызовов для нашей страны», – отметил Кличко.

Говоря о бюджете Киева на 2016 год, мэр отметил, что Киевсовет 6 раз корректировал основной финансовый документ города, в том числе и в связи с перевыполнением доходной части.

«Прошлый год мы закончили с неплохими показателями. Рост производства – 1,5%. В целом в 2016 году бюджет города получил 38,6 млрд грн доходов. Это на 7 млрд грн больше, чем в 2015 году. И важно эту динамику не потерять, – подчеркнул Кличко. – Эти деньги мы направляем на важнейшие отрасли. Это образование – 8 млрд грн, здравоохранение – 7,6 млрд грн, социальная защита – 4,6 млрд грн, транспорт – 2,5 млрд грн. И важно, что в бюджете Киева сохранено социальную направленность».

Киевский городской председатель также отметил, что в 2016 году был уменьшен внутренний долг столицы на 2,8 млрд грн.

«И уже в этом году мы не платим за обслуживание этого долга, а это около 420 млн гривен. Это, к примеру, 6 новых детсадов или десятки километров новых дорог», – подчеркнул Кличко.