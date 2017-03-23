В центре Киева расстреляли двух мужчин, Порошенко срочно вызвал Грицака из-за инцидента (фото)

23 марта в Киеве произошла перестрелка возле отеля в центре города "Премьер-палас", который расположен на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинской.

"Расстреляны двое мужчин. Один погиб на месте. Второй в критическом состоянии госпитализирован в реанимацию", - передает dtp.kiev.ua.

Сейчас на месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Движение ограничено.

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В Шевченковском райотделе сообщили, что получили сигнал о происшествии около 11:40 – оперативная группа отправилась на место, передает ТСН.

Президент Украины Петр Порошенко срочно вызывает главу Службы безопасности Украины Василия Грицака из-за убийства человека в центре Киева. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак лично сообщил и.о. председателя Консультативной миссии Евросоюза Жоэль Вахтер перед началом совместного пресс-брифинга руководства СБУ и Консультативной миссии ЕС на тему: "Пути европейских спецслужб: первый отчет СБУ за европейскими практиками".

Грицак уточнил, что убийство произошло возле "Премьер-палаца".