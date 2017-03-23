В Киеве частично заблокировано движение по злополучному Шулявскому мосту (фото)

13:53, 23 марта 2017
Киев
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Движение остановилось по направлению с ул. Вадима Гетьмана в сторону метро "Шулявская".

У Шулявского путепровода образовалась пробка / Яндекс.Пробки

Движение по Шулявскому путепроводу с ул. Вадима Гетьмана в сторону метро "Шулявская" затруднено. Об этом в Facebook сообщил очевидец Николай Ломенко.

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"Объезжайте шулявский мост. Тут всем очень очень очень надо на право!", - написал Ломенко.

Фейсбук / Николай Ломенко

Наличие пробки в этом направлении подтверждает и сервис "Яндекс. Пробки"

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Никто не пострадал. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по заключению специалистов, причиной обрушения конструкций моста стала коррозия бетона консоли.

Кличко поручил проверить все киевские путепроводы и определиться по их дальнейшей эксплуатации. 28 февраля движение по мосту с ограничениями было восстановлено.

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Теги: #Шулявский мост#пробка