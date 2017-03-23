Кличко вызвал руководителя "Киевавтодора" рассказать про обыски, проведенные СБУ и ГПУ
Кличко вызвал в Киевсовет руководителя Киевавтодора, чтобы тот доложил, что происходит на предприятии.
Мэр Киева Виталий Кличко вызвал на заседание Киевсовета руководителя коммунальной корпорации “Киевавтодор” Александра Густелева, чтобы тот доложил, что происходит на предприятии.
“В СМИ появилась информация об обысках СБУ и Генпрокуратуры на коммунальном предприятии “Киевавтодор”. И прозвучали серьезные обвинения в якобы хищении на миллионы гривен. Мы выделяли из бюджета большие средства на “Киевавтодор”, за которые запланирован большой объем ремонта дорог в столице. Мы – за прозрачность и открытость работы всех структур и предприятий столицы. И сейчас я вызвал руководителя коммунальной корпорации “Киевавтодор” Александра Густєлєва - чтобы мы, в этом зале, получили информацию и объяснения того, что вчера там происходило”, - отметил в начале заседания Киевсовета Виталий Кличко.
Во время доклада, руководитель "Киевавтодора" подчеркнул, что указанная на официальном сайте СБУ и растиражированная СМИ информация "в сопровождении ярких фото с кучей наличных и огромным количеством печатей и штампов неизвестных компаний" вообще не соответствует действительности".
Александр Густелев также зачитал выводы из протоколов обыска помещений и здания “Киевавтодора”. "Предоставлено, а также в ходе проведения обыска обнаружено тендерную документацию, договоры, платежные ведомости, акты выполненных работ. Указанных в определении суда вещей или документов (двойная (черная) бухгалтерия, неофициальные печати и штампы, документы с двойной бухгалтерией, бланки с оттисками печатей и т. д) найдено не было! При обыске отсутствуют – как в кабинете Генерального директора, так и в любых других помещениях КК “Киевавтодор” - любые ценности, валюта, деньги, ювелирные изделия, предметы старины и прочее. Протокол подписан четырьмя сотрудниками силовых ведомств", - отметил гендиректор КК "Киевавтодор".
Он отметил, что вышеуказанных вещей и документов и не могло быть, учитывая, что все тендерные закупки осуществляются “Киевавтодором” в системе Prozorro совершенно открыто и в соответствии с законом Украины. "Все, указанное мной, выложено на официальном ресурсе корпорации “Киевавтодор”, с настоящими фото и предварительным результатам следственных действий", - подчеркнул Густелев.
"Очень надеюсь, что в ближайшее время силовыми ведомствами, которые проводят следственные действия, будет официально опровергнуто вчерашние беспочвенные обвинения, признано, что обнародованные фото вообще не имеют отношения к корпорации “Киевавтодор” или ее руководства. А также после окончания соответствующей проверки будет официально подтверждено об отсутствии обвинений в адрес УК “Киевавтодор” и ее руководства", - подчеркнул руководитель "Киевавтодора".
После выступления Густелева мэр Киева подчеркнул, что правоохранительные органы должны дать логическое объяснение расхождений информации в материалах, которые появились в СМИ, и в протоколах правоохранителей. “Если есть факты, доказательства, - виновных мы покрывать не будем и все они должны быть привлечены к ответственности, - подчеркнул Кличко. - Потому что, хочу отметить, что буквально неделю назад подобная ситуация была на “Киевпастрансе” - тоже обыски, тоже объявлены миллионные убытки, а по факту доказательств не нашли и не привели”.
Поэтому, отметил Виталий Кличко, СБУ должна провести внутреннее расследование относительно этих инцидентов.