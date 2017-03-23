Кличко вызвал руководителя "Киевавтодора" рассказать про обыски, проведенные СБУ и ГПУ

Мэр Киева Виталий Кличко вызвал на заседание Киевсовета руководителя коммунальной корпорации “Киевавтодор” Александра Густелева, чтобы тот доложил, что происходит на предприятии.

“В СМИ появилась информация об обысках СБУ и Генпрокуратуры на коммунальном предприятии “Киевавтодор”. И прозвучали серьезные обвинения в якобы хищении на миллионы гривен. Мы выделяли из бюджета большие средства на “Киевавтодор”, за которые запланирован большой объем ремонта дорог в столице. Мы – за прозрачность и открытость работы всех структур и предприятий столицы. И сейчас я вызвал руководителя коммунальной корпорации “Киевавтодор” Александра Густєлєва - чтобы мы, в этом зале, получили информацию и объяснения того, что вчера там происходило”, - отметил в начале заседания Киевсовета Виталий Кличко.

Во время доклада, руководитель "Киевавтодора" подчеркнул, что указанная на официальном сайте СБУ и растиражированная СМИ информация "в сопровождении ярких фото с кучей наличных и огромным количеством печатей и штампов неизвестных компаний" вообще не соответствует действительности".

Александр Густелев также зачитал выводы из протоколов обыска помещений и здания “Киевавтодора”. "Предоставлено, а также в ходе проведения обыска обнаружено тендерную документацию, договоры, платежные ведомости, акты выполненных работ. Указанных в определении суда вещей или документов (двойная (черная) бухгалтерия, неофициальные печати и штампы, документы с двойной бухгалтерией, бланки с оттисками печатей и т. д) найдено не было! При обыске отсутствуют – как в кабинете Генерального директора, так и в любых других помещениях КК “Киевавтодор” - любые ценности, валюта, деньги, ювелирные изделия, предметы старины и прочее. Протокол подписан четырьмя сотрудниками силовых ведомств", - отметил гендиректор КК "Киевавтодор".

Он отметил, что вышеуказанных вещей и документов и не могло быть, учитывая, что все тендерные закупки осуществляются “Киевавтодором” в системе Prozorro совершенно открыто и в соответствии с законом Украины. "Все, указанное мной, выложено на официальном ресурсе корпорации “Киевавтодор”, с настоящими фото и предварительным результатам следственных действий", - подчеркнул Густелев.

"Очень надеюсь, что в ближайшее время силовыми ведомствами, которые проводят следственные действия, будет официально опровергнуто вчерашние беспочвенные обвинения, признано, что обнародованные фото вообще не имеют отношения к корпорации “Киевавтодор” или ее руководства. А также после окончания соответствующей проверки будет официально подтверждено об отсутствии обвинений в адрес УК “Киевавтодор” и ее руководства", - подчеркнул руководитель "Киевавтодора".

После выступления Густелева мэр Киева подчеркнул, что правоохранительные органы должны дать логическое объяснение расхождений информации в материалах, которые появились в СМИ, и в протоколах правоохранителей. “Если есть факты, доказательства, - виновных мы покрывать не будем и все они должны быть привлечены к ответственности, - подчеркнул Кличко. - Потому что, хочу отметить, что буквально неделю назад подобная ситуация была на “Киевпастрансе” - тоже обыски, тоже объявлены миллионные убытки, а по факту доказательств не нашли и не привели”.

Поэтому, отметил Виталий Кличко, СБУ должна провести внутреннее расследование относительно этих инцидентов.