В Киеве закрывают выход из метро "Левобережной" на ремонт к Евровидению
16:46, 23 марта 2017Киев
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Ремонт продлится почти до конца апреля.
Выход закроют для проведения ремонта до "Евровидения" / wikipedia.org
В Киеве с 23 марта закрывается для ремонта вестибюль № 1 станции метро «Левобережная» (выход к отелю «Турист»).
Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, работы продлятся до 28 апреля.
Одновременно начинает работать отремонтированный вестибюль № 2 (выход к городской электричке). В «пиковые» часы возможны ограничения на вход на станцию.
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Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» призывает пассажиров планировать свои маршруты и, по возможности, пользоваться другими станциями на время ремонта.
Ремонт проводится в рамках подготовки к «Евровидению-2017».
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