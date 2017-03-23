В Киеве закрывают выход из метро "Левобережной" на ремонт к Евровидению

В Киеве с 23 марта закрывается для ремонта вестибюль № 1 станции метро «Левобережная» (выход к отелю «Турист»).

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, работы продлятся до 28 апреля.

Одновременно начинает работать отремонтированный вестибюль № 2 (выход к городской электричке). В «пиковые» часы возможны ограничения на вход на станцию.

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Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» призывает пассажиров планировать свои маршруты и, по возможности, пользоваться другими станциями на время ремонта.

Ремонт проводится в рамках подготовки к «Евровидению-2017».