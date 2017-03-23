С Дома профсоюзов в Киеве сняли полотна, которые закрывали последствия пожара 2014-го
20:19, 23 марта 2017Киев
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В помещении начались ремонтные работы.
В помещении начались ремонтные работы / facebook.com/Сергей Дворниченко
На Майдане Независимости в Киеве сняли ткань с Дома профсоюзов, которая закрывала последствия пожара в помещении. Фото на своей странице в Facebook журналист Сергей Дворниченко.
Он отметил, что в помещении ведутся ремонтные работы
"С Дома Профсоюзов в Киеве сняли ткань, которая закрывала последствия пожара. Ремонтные работы в разгаре", - написал он.
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