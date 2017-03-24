Киеву нужны четкие правила контроля над строительством в исторической части - Кличко

Нам нужны четкие правила игры, которые бы давали возможность контролировать строительство в исторической части города со стороны общества, столичной власти и ЮНЕСКО. Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время встречи с Томашем Феджерди, президентом ИКОМОС в Венгрии (Международного совета по охране памятников и исторических мест) и программным специалистом по Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы ЦВС ЮНЕСКО Анной Сидоренко.

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«Наша ключевая задача – сохранить историческую идентичность Киева. Это – город с богатым историческим, архитектурным наследием и мы должны ни в коем случае его не повредить и передать это сокровище следующим поколениям», – отметил мэр.

По его словам, проект нового Генплана города будет презентован специалистам, обществу и депутатам Киевсовета для изучения и обсуждения. В этом году в сотрудничестве с Министерством культуры будет принят историко-архитектурный опорный план, затем утвердят Генплан и город убезпечиться от хаотичной и незаконной застройки.

«Нам нужны четкие правила игры, которые бы давали возможность контролировать строительство, особенно в историческом центре города, как столичным властям, так и общественным активистам и ЮНЕСКО», – подчеркнул Виталий Кличко.

При этом в городе есть прогресс по возврату незаконных построек до необходимых стандартов. Например, снесена незаконная надстройка на Доме профсоюзов, демонтированы верхние этажи здания в Десятинном переулке, 3-5, остановлено строительство в буферной зоне Софии Киевской на ул. Гончара, 17-23. Также столичная власть требует снижения этажности до предельно разрешенной в этой зоне – 27 м. Образована комиссия, которая проведет проверку возможного строительства на территории бывшего Сенного рынка.

Томаш Феджерди отметил, что во время инспекции города представители ЮНЕСКО убедились в прогрессе по решению болезненных вопросов, касающихся охраны памятников. При этом, подчеркнул он, столичная власть должна информировать главный офис ЮНЕСКО и позитивные новости по охране, реставрации и восстановления памятников архитектуры старого города.