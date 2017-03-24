Киев планируют к 1 мая полностью подготовить к Евровидению

До 1 мая Киев должен быть готов к проведению «Евровидения». Особое внимание к главной локации проведения конкурса – должны быть отремонтированы дороги возле МВЦ, убраны незаконные МАФы, решен вопрос относительно внешнего вида (декорирование) долгостроев на «Левобережке», благоустроены скверы, благоустроенная Никольско-Слободская набережная. Такие задачи поставил перед профильными заместителями, руководителями служб и коммунальных структур, которые занимаются подготовкой города к «Евровидению», мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания относительно подготовки столицы к проведению международного песенного конкурса, передает пресс-служба КГГА.

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«Я пригласил руководителей различных структур КГГА и коммунальных служб, чтобы здесь на месте акцентировать внимание на проблемах, чтобы каждый из них услышал лично задачи, которые должен выполнить, и сроки. Если не выполнят – будем принимать соответствующие кадровые решения. Здесь и руководитель района, и строители, и представители благоустройства и «Киевавтодора» и всех других структур, которые отвечают за ремонт и обустройство территории вокруг МВЦ. До 1 мая Киев будет готов к проведению «Евровидения». Наша задача, чтобы все туристы и гости «Евровидения», которые будут приходить к МВЦ, чувствовали себя комфортно», – отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что существуют некоторые сложности, в то же время до 1 мая все проблемные вопросы должны быть решены.

«Долгострой «Нафтогаза», например, уже должен был бы быть закрыт баннером. «Нафтогаз» говорит, что что-то там Кабмин не дает средств. Никого не интересует, у кого на балансе это здание. Это – лицо города и мы надеемся на ответственность и должную реакцию и «Нафтогаза» и Кабмина, чтобы эта здание была закрыта баннером и не портила общий вид», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр отметил, что все незаконные Мафы, расположенные на подходах к МВЦ, будут убраны в ближайшее время, часть из них уже демонтировали. А также отметил, что накануне «Евровидения» будет запущен речной трамвай, который будет курсировать от Речного вокзала (Почтовая площадь) к причалу возле МВЦ.

Во время выездного совещания Виталий Кличко также посетил восточный вестибюль станции метро «Левобережная», который был на днях открыт после ремонта. Интерьер вестибюля стал более современным. Обновленный выход из метро к гостинице «Турист» откроют в конце апреля.