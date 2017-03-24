Киевская администрация обратилась в СНБО, чтобы не допустить остановки метро

Руководство Киева обратилось к высшему руководству страны с просьбой ввести санкции против российской компании «Укррослизинг», чтобы не допустить остановки столичной подземки. Об этом рассказал руководитель коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

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«Виталий Кличко обратился к президенту и главе Совета национальной безопасности и обороны с предложением ввести против этой компании санкции за аннексию Крыма и активнее вести расследование касательно заключения договора между “Киевским метрополитеном” и “Укррослизингом”», — отметил начальник метрополитена.

Он подчеркнул, что Кличко дважды направлял обращения к СБУ, Верховной Раде, Кабинету Министров и СНБО с просьбой помочь урегулировать ситуацию. «Но ответов до сих пор нет. Поэтому исполнительная власть приняла решение выступить перед городскими депутатам, чтобы определиться, как нам вместе действовать. Мы предложили депутатам проект решения, в котором повторяются предыдущие обращения, но в этот раз мы апеллируем не к СНБО, а к субъектам, которые могут обратиться к нему: премьер-министру, главе СБУ, главе Генпрокуратуры. Ведь ни в коем случае нельзя допустить остановки метрополитена», — сказал Брагинский.

По его данным, столичный метрополитен перевозит 1,5 млн человек ежедневно. «Если даже на час перестанет работать подземка, что будет происходит в городе — сложно представить. Сейчас работа метрополитена и наш коллектив (а это 7,5 тысяч человек) оказались под реальной угрозой. Я как руководитель делаю все возможное, чтобы предприятие стабильно работало, но нам нужна реальная поддержка и городской, и государственной власти», — резюмировал руководитель КП «Киевский метрополитен».

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Напомним, в 2009 году компания «Укррослизинг» победила в тендере на закупку 100 вагонов подземки в лизинг для КП «Киевский метрополитен». По условиям договора оплата предусматривалась из бюджетных средств, а гарантом выступил Киевсовет. До 2013 года все вагоны были поставлены, а метрополитен выплатил 817 млн грн; на сегодня долг составляет порядка 2 млрд грн.

Киевсовет решил продлить оплату долга до 2018 года, однако «Укррослизинг» обратился в суд с требованием изъять имущество коммунального предприятия. Апелляционный суд вынес решение в пользу «Укррослизинга» и частично удовлетворил его требования. 16 марта по решению суда исполнительная служба заблокировала счета столичного метрополитена.