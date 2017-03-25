Суд арестовал первого заместителя главы Шевченковской РГА

Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток первого заместителя председателя Шевченковской райгосадминистрации и его сообщника, задержанных накануне по подозрению в хищении коммунального имущества и присвоении денежных средств на общую сумму 29 млн грн.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, суд сегодня рассмотрел ходатайство прокуратуры Киева об избрании меры пресечения двум задержанным.

«Суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал для обоих подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. При этом суд определил в качестве альтернативы размер залога в сумме 2 млн грн для чиновника РГА, и 480 тыс. грн - для его сообщника», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с тем, что прокурор в судебном заседании настаивал на залоге в размере 29 млн грн для каждого, что соответствует сумме причиненного злоумышленниками ущерба, в настоящее время указанные решения суда изучаются на предмет возможного обжалования в этой части.

Как сообщал УНИАН, 24 марта было сообщено о подозрении в хищении имущества и присвоении денежных средств первому заместителю председателя Шевченковской РГА.

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По данным прокуратуры, во время досудебного расследования «установлена причастность заместителя председателя РГА в создании преступной организации, присвоившей имущество территориальной громады Шевченковского района на сумму свыше 27 млн грн».

В ведомстве отметили, что механизм завладения указанным имуществом заключался в подделке правоустанавливающих документов, которые использовались в дальнейшем в нотариальных конторах для смены собственника. После этого коммунальное имущество переоформлялось на подконтрольные первому заместителю председателя РГА предприятия и отчуждалось другим владельцам. По такой схеме из коммунальной собственности незаконно выбыло 5 объектов недвижимости (нежилые здания и квартиры) в Шевченковском районе.