Мы увеличили финансирование ремонта столичных дорог, чтобы привести их в надлежащее состояние - Кличко

Столичная власть в этом году увеличила финансирование ремонта столичных дорог для приведения их в надлежащее состояние. Об этом заявил в эфире канала «Киев» мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году было отремонтировано 200 км столичных дорог. При этом, подчеркнул мэр, те дороги, которые ремонтировались в 2015-2016 годах, имеют гарантийный срок 5 лет, и в случае повреждений, подрядчик их будет ремонтировать за собственные средства.

Кличко добавил, что в этом году столичная власть поставила перед собой задачу капитально отремонтировать в Киеве 300 км дорог. Мэр подчеркнул, что в этом году будут отремонтированы те дороги, которые капитально не ремонтировались 30-40 лет. Вместе с тем, отметил он, такой ремонт на дорогах должен осуществляться после 8-10 лет их эксплуатации. Мэр Киева также отметил, что сейчас 80 процентов киевских дорог в ненадлежащем состоянии.

«Некоторые дороги в 2-3 раза превысили срок своей эксплуатации. Много лет деньги не вкладывались в их ремонт. Но сейчас мы все силы направили на то, чтобы изменить ситуацию», – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что, к сожалению, одновременно отремонтировать более 1660 км дорог в столице не удастся.

«Но мы приняли задача – за 3-4 года кардинально изменить ситуацию с состоянием столичных дорог, если будем работать такими же темпами, как и в прошлом году. Мы увеличили финансирование «Киевавтодора». Планы очень амбициозные, и мы должны с этими планами справиться», – подчеркнул Кличко.

Кроме того, добавил столичный градоначальник, в этом году активно продолжится ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий. По словам мэра, асфальт во дворах некоторых домов не менялся с момента их строительства.

«Но изменения в этом году будут достаточно существенными», – заверил Кличко.