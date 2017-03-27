Пешеходную часть Почтовой площади откроют в начале мая

В начале мая полностью откроют пешеходную часть Почтовой площади после реконструкции, а 20 мая откроют обновленный Киевский велотрек. Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

«В первых числах мая мы откроем полностью завершенную пешеходную зону Почтовой площади, которая уже стала одним из любимых мест киевлян. Здесь также будет размещаться одна из официальных фан-зон конкурса Евровидение, который состоится в Киеве. На площади будут открыты заведения питания, установлены современные скульптуры, а также будут оборудованы пандусы для маломобильных групп населения. Уверен, что реконструированная Почтовая площадь станет настоящим украшением столицы и привлекает не только киевлян, но и туристов, которые приезжают в наш город», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева также отметил, что 20 мая состоится открытие обновленного Киевского велотрека.

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«Он станет спортивным хабом не только для велосипедистов, но и местом проведения досуга для всех поклонников спорта. Мы обустраиваем целостную спортивно-парковую зону за счет объединения территории велотрека и прилегающего сквера. – рассказал Виталий Кличко. – И я приглашаю всех киевлян на открытие Киевского велотрека – в этот день мы проведем велопарад и устроим настоящее шоу с участием спортсменов и артистов», – подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко также рассказал, что вскоре в центральной части города установят новые мусорные контейнеры и урны, которые не только улучшат эстетический вид города, но и помогут более эффективно решать проблемы утилизации мусора.

«К сожалению, сейчас в исторической части города стоят старые мусорные контейнеры, часто открыты, и возле них скапливается мусор. Это не отвечает требованиям современного города, поэтому уже в ближайшее время будут установлены подземные мусорные баки, которые сверху выглядят, как обычная урна. В первой партии будет около 90 таких контейнеров. Также в парках города, в общественных местах установим около 200 новых урн объемом до 100 литров», – рассказал Виталий Кличко.