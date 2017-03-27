В Киеве в этом году планируют отремонтировать более 100 дорог - Кличко

В этом году в столице планируют капитально отремонтировать более 100 дорог. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездной инспекции ремонта столичных дорог, передает пресс-служба КГГА.

Сначала мэр Киева посетил улицу Набережно-Корчеватскую в Голосеевском районе, на которой продолжается капитальный ремонт дорожного покрытия.

«Последний капитальный ремонт на этой улице происходил в 1958 году! То есть почти 60 лет назад, тогда как эксплуатация асфальтового покрытия – 8-10 лет, после чего асфальт нужно перекладывать. Мы сегодня делаем капитальный ремонт дорог, который не переводился десятками лет. В прошлом году мы отремонтировали 200 км дорог в Киеве. В этом году взяли на себя задачу отремонтировать 300 км. И работы уже начались», – отметил Кличко.

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По состоянию на сегодня на улице Набережно-Корчеватской оборудовано новое основание дорожного покрытия и частично оборудованы два нижних слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части (их будет три), установлено 25 опор наружного освещения и новый бортовой камень. Продолжаются работы по обустройству заездов для общественного транспорта и основы покрытия на тротуарах. Планируется завершить ремонт в июле 2017 года.

Жители домов, расположенных по улице Набережно-Корчеватской, также обратились к мэру с просьбой отремонтировать асфальтовое покрытие в межквартальных проездах. Кличко дал поручение решить этот вопрос и найти возможность сделать ремонт во дворах.

После этого мэр осмотрел работы на путепроводе на проспекте Науки, которые продолжаются с сентября 2016 года. Кличко отметил, что последний раз этот путепровод ремонтировали в 1989 году.

Столичный глава рассказал, что в 2016 году здесь осуществили работы по устройству плиты проезжей части, гидроизоляции и покрытия из гусасфальту, конструкций тротуара, был заменен деформационный шов и установлена колесоотбойная лента и перильное ограждение на одной половине путепровода. С начала 2017 года выполнены работы по разборке бетонной плиты проезжей части, тротуарных блоков и перильного ограждения. Сейчас продолжаются работы на второй половине путепровода.

Киевский городской голова отметил, что обновленный путепровод планируют ввести в эксплуатацию до 1 сентября 2017 года.

«Мы вкладываем деньги в ремонт дорог, работаем 24 часа в сутки. Но не можем сделать все одномоментно, потому что средства в дороги и инфраструктуру не вкладывались десятками лет, объекты разрушались, поэтому находятся в таком плохом состоянии. Могу сказать, что в прошлом году мы сделали капитальный ремонт дорожного покрытия на 84-х улицах. В этом году планируем отремонтировать более 100 дорог», – подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что сейчас в столице продолжаются работы по капитальному ремонту Русановской Набережной, улиц Раисы Окипной, Луговой, Механизаторов, Киквидзе, Грабовского, 9-го мая, Трублаини, Кольцевой дороги.

На днях начнутся работы по реконструкции транспортного узла на пересечении ул. Победы по ул. Даниила Щербаковского. Вскоре будут продолжены работы по капитальному ремонту ул. Сковороды, ул. Международной.

А летом начнутся работы по капитальному ремонту Воздухофлотского проспекта, ул. Елены Телиги, б-ра Дружбы народов, ул. Бальзака, ул. Толстого, путепровода на пересечении ул. Космонавта Комарова и б-г Вацлава Гавела и многих других дорог в столице.