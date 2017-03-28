Кличко примет участие в съезде Европейской народной партии

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в ежегодном съезде Европейской народной партии, который состоится на Мальте с 28 до 30 марта, передает пресс-служба КГГА.

В частности, Виталий Кличко примет участие в работе пленарной сессии съезда, а также проведет двусторонние встречи с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и вопросам расширения, вице-президентом ЕНП Йоханесом Ханом, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, председателем Комитета иностранных дел Европейского Парламента Дэвидом Макалистером, депутатом Европейского Парламента Элмаром Броком, другими европейскими политиками.

В этом году в съезде ЕНП примут участие более 2 тысяч участников из 40 европейских стран. Главной темой обсуждений на партийном форуме станет будущее Европы в условиях неконтролируемой миграции, терактов, войн на Ближнем Востоке, агрессии России, проблемы экономического и социального неравенства, порожденного глобализацией. Европейская Народная Партия сегодня объединяет 79 партий из 41-й страны и имеет наибольшую фракцию в Европейском парламенте.