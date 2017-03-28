КГГА не допустит остановки метрополитена - Бондаренко

Городская администрация не допустит транспортного коллапса в городе и ожидает возможность введения санкций в отношении компании «Укррослизинг», а также предотвращения безосновательного списания долга со счетов коммунального предприятия «Киевский метрополитен» или Киева в размере 2 млрд грн. Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко во время еженедельного брифинга, передает пресс-служба администрации.

«Мы не допустим остановки метрополитена, поскольку это предприятие стратегического значения для Киева. Мы понимаем, что долговые обязательства у города есть, но прежде чем платить 2 млрд грн из карманов киевлян, мы должны четко разобраться в законности или незаконности соответствующего дополнительного соглашения. Это принципиальная позиция города», – отметил Владимир Бондаренко.

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Напомним, что 28 сентября 2016 года Хозяйственным судом города Киева было принято решение, которым исковые требования ООО «Укррослизинг» были частично удовлетворены и взыскано с КП «Киевский метрополитен» в общем 774 млн грн. Однако уже 31 января 2017 года Киевским апелляционным хозяйственным судом было безосновательно отменено решение первой инстанции и принято новое постановление, согласно которому с города требуется взыскать 2 млрд грн.

Кроме этого, по результатам проведения временной контрольной комиссии Киевского городского совета усматривается прямая связь ООО «Укррослизинг» с российской компанией ОАО «ВЭБ – лизинг» является 100% дочерней компанией «Внешэкономбанка» России.

Ранее, 27 мая 2016 года и 2 марта 2017 года город обращалось к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой рассмотреть возможность введения санкций в отношении конкретной компании согласно статье 4 Закона Украины «О санкциях».

На прошлом пленарном заседании, 23 марта 2017 года, Киевский городской совет принял еще одно обращение, и город надеется на то, что Кабинет Министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны и Генеральная прокуратура должным образом отреагируют на данное обращение.

«По нашему глубокому убеждению, это сделано с целью дестабилизации работы одного из основных транспортных предприятий столицы. Мы ожидаем возможность введения санкций в отношении этой компании и главное – не дать возможность безосновательно списать со счетов КП «Киевский метрополитен» или города 2 млрд грн», – подчеркнул Владимир Бондаренко.

Также руководитель аппарата КГГА отметил: «Несмотря на возбужденные уголовные производства, которые сегодня расследуются органами прокуратуры на основании постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда, счета коммунального предприятия «Киевский метрополитен» арестованы, что ставит под угрозу функционирование стратегического предприятия, делает невозможным не только выплату заработной платы работникам, но и надлежащую эксплуатацию и ремонт подвижного состава».

Однако, городская администрация отмечает, что КП «Киевский метрополитен» будет работать в штатном режиме, а зарплаты сотрудникам предприятия будут выплачиваться вовремя. Город не допустит транспортного коллапса в столице.

Справка:

Решением Киевского городского совета от 28 мая 2009 года коммунальному предприятию «Киевский метрополитен» было разрешено провести закупку 100 вагонов метрополитена. 17 июня 2009 года победителем было определено общество с ограниченной ответственностью «Укррослизинг», с которым заключен договор на общую сумму в 1,4 млрд грн.

Согласно договору, в период 2010-2013 гг. получено 100 вагонов метрополитена. За период действия договора КП «Киевский метрополитен» уплатил в пользу ООО «Укррослизинг» 817 млн грн.

Сумма, которая необходима для полного выполнения условий договора по состоянию на 1 мая 2016 года составляла еще 463,4 млн грн.

Вместе с тем 15.10.2009 года, то есть спустя 5 месяцев после заключения основного договора, между КП «Киевский метрополитен» и ООО «Укррослизинг» было заключено дополнительное соглашение к договору, которым изменено определение лизингового платежа, в частности в лизинговый платеж входят суммы с учетом коэффициента корректировки. Официально это было проведено в связи с резким колебанием курса доллара, что не соответствовало действительности.

Кроме того, в течение нескольких лет, начиная с 2009 года, с молчаливого согласия на то время городской власти, были проиграны суды, которыми данная дополнительная сделка должна быть признана недействительной.