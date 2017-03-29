В КГГА завершили реализацию первого проекта по привлечению к работе во властных структурах города ветеранов АТО

Данный проект имел целью привлечение ветеранского сообщества АТО к органам государственной власти и государственным институтам и подготовку ветеранов АТО к государственной службе.

Сейчас подготовлено 40 студентов, а 20 из них уже прошли стажировку в различных департаментах и управлениях Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко во время выступления на пресс-конференции, посвященной окончанию первого этапа проекта.

«Город действительно заинтересован в обучении и трудоустройстве бывших бойцов АТО. Сотрудники наших структурных подразделений выступили менторами и рассказали студентам об особенностях работы в структуре администрации, о основные функции и задачи. Основная цель, которую я ставил перед своими коллегами – показать воинам на конкретных примерах, как именно работает государственная служба и с какими трудностями мы сталкиваемся ежедневно для выполнения своих обязанностей. И те, кто придет к нам работать, должны добросовестно выполнять свой уже гражданский долг ради города и общины», – рассказал руководитель аппарата КГГА.

В будущем город планирует сделать несколько шагов по расширению этого проекта: введение определенных спецкурсов, таких как антикоррупционное законодательство; возможность стажировки в различных подразделениях для того, чтобы у людей складывалось комплексное представление о работе государственного механизма; привлечение центров повышения квалификации государственных служащих до этого проекта и увеличение срока стажировки.

«Мы говорим о ветеранах, которые вернулись с войны, которые с оружием в руках защищали нашу страну. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы адаптировать их к мирной жизни и дать им почувствовать, что власть – это и они также, чтобы повысить авторитет государственной службы и объяснить специфику ее работы. Мы должны добиться того, чтобы к власти пришла «новая кровь», которая сможет изменить систему к лучшему», – подчеркнул Владимир Бондаренко.

Данный проект является ценным не только для города, но и для государства в целом, поскольку помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни, повышает уровень доверия к власти и приобщает настоящих патриотов к системе государственного управления.