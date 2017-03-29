Централизованные закупки лекарств для онкобольных столицы осуществляются исключительно в рамках действующего законодательства - Поворозник

Департамент здравоохранения осуществляет централизованные закупки лекарственных средств для онкологических больных столице исключительно в рамках действующего законодательства в сфере государственных закупок и в соответствии с подготовленного специалистами медико-технического задания (заявки) на закупку формируется на основе потребности учреждений здравоохранения столицы.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, комментируя публикацию одного из интернет-изданий относительно того, что якобы КГГА хочет закупить лекарства для онкобольных на 3 миллиона в обход системы Prozzoro.

«По состоянию на 29 марта 2017 года никакого продолжения действия договоров, заключенных в 2016 году о закупке за государственные средства лекарственных средств для онкобольных, не осуществлялось. Зато сегодня проводятся организационные мероприятия по закупке лекарств для лечения онкологических заболеваний с учетом остатков онкопрепаратов, закупленных в 2016 году за средства городского бюджета, и централизованных поставок лекарственных средств из Министерства здравоохранения Украины», – отметил Николай Поворозник.

По его словам, по результатам проведенных в 2016 году торгов было закуплено лекарственных средств для лечения онкологических больных на сумму 40 270,7 тыс. грн. В 2017 году бюджетом города Киева на это предусмотрено уже 50 000,0 тыс. грн.

«С целью оптимизации этого процесса и обеспечения его прозрачности, в Департаменте здравоохранения созданы соответствующие постоянные рабочие группы, в состав которых входят представители структурных подразделений ДЗ, представители учреждений медицинской отрасли по соответствующему направлению, главные внештатные специалисты ДЗ и представители общественных организаций», – сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.