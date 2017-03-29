Продление соглашения с "Киевэнерго" возможно только до окончания следующего отопительного сезона - КГГА

Решение о начале процесса инвентаризации и передачи имущества после завершения сделки с ЧАО «Киевэнерго» будет принимать Киевский городской совет. Есть надежда, что решение будет принято уже в апреле этого года. Об этом сегодня в рамках экспертного обсуждения из темы «Теплоэнергетика г. Киева: современное состояние и перспективы» заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Соглашение о передаче в управление и пользование ЧАО «Киевэнерго» части имущества города, заключенное в 2001 году, завершается. Более 16 лет «Киевэнерго» управляло теплоэнергетикой столицы. 31 декабря 2017 года договор заканчивается, но есть намерения продлить его действие до конца следующего отопительного сезона. Это непростое решение мы приняли, чтобы не осуществлять стратегически важные для города преобразования в разгар отопительного сезона, создавая дополнительные технические и организационные риски. Однако нам надо определиться с конкретной датой прекращения взаимодействия с «Киевэнерго»», – отметил заместитель председателя КГГА.

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Он подчеркнул, что принципиальным является то, что город не рассматривает вариант продления контракта с «Киевэнерго» более, чем на половину отопительного сезона.

«В рамках того соглашения, которое заключено 16 лет назад, достичь модернизации теплоэнергетической системы – невозможно. «Киевэнерго», по сути, не имеет должной ответственности за объемы модернизированных сетей, объемы вложенных инвестиций. Например, в прошлом году не было заменено ни одного километра теплосетей. Для Киева это неприемлемо», – сказал он.

Петр Пантелеев также отметил, что сейчас разрабатывается дорожная карта, проекты соответствующих решений Киевсовета и укрепляются позиции муниципального предприятия.

«Мы сделаем все, чтобы не допустить негативных процессов в теплоэнергетике столицы в процессе возврата имущества и подготовки конкурса. В переходный период ответственность за работу городской теплоэнергетики возьмет муниципальное предприятие «Киевтеплоэнерго», – резюмировал он.