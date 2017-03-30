Кличко на съезде ЕНП: принятие "безвиза" Украины с ЕС докажет, что Европа ценит нашу борьбу за демократические ценности

Сегодня очень важно, чтобы решение о безвизовом режиме между Украиной и ЕС было принято. Оно – политически важно и для Украины и для Европы. Об этом заявил Виталий Кличко в комментарии журналистам в кулуарах съезда Европейской народной партии, который проходит на Мальте, передает пресс-служба КГГА.

«Принятие решения о безвизовом режиме должно продемонстрировать украинцам, что Европа ценит нашу борьбу за демократические ценности, – подчеркнул Кличко. – Такое решение даст импульс Украине и в дальнейшем продолжать борьбу за европейские ценности и воплощать европейские стандарты жизни. Наша страна выбрала свой путь развития, но нам нужна поддержка, чтобы преодолеть те вызовы, которые стоят сегодня перед Украиной», – сказал Кличко.

О поддержке Украины Кличко говорил на встречах во время съезда ЕНП с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения, вице-президентом ЕНП Йоханесом Ханом, депутатом Европарламента Элмаром Броком.

«Сегодня в Украине, кроме внешней агрессии, происходят сложные внутриполитические процессы, которые тоже во многих случаях стимулируются извне. Поэтому поддержка и помощь Запада, Европейского Союза сегодня очень важна. Чтобы Украина выстояла и смогла стать членом европейской семьи, – подчеркнул Кличко. – Непростые тенденции сейчас и в ЕС. Но любой кризис приводит к выздоровлению. И очень важно, чтобы в результате такого выздоровления и укрепления Европа смогла получить еще одного, большого и сильного партнера – Украину», – подчеркнул во время общения с европейскими политиками Кличко.

Министра иностранных дел Австрии, главу ОБСЕ Себастиана Курца Кличко поблагодарил за принятое организацией решение об увеличении количества наблюдателей миссии ОБСЕ на Востоке Украины. С таким предложением Кличко обращался к Курцу во время двусторонней встречи в рамках Мюнхенской конференции в феврале этого года.

Мэр Киева принимает участие в ежегодном съезде Европейской народной партии, который проходит на Мальте с 28 до 30 марта.

Кличко принял участие в работе пленарной сессии съезда, провел двусторонние встречи с европейскими политиками. Запланированы встречи также с председателем Европейского Совета Дональдом Туском, председателем Комитета иностранных дел Европейского Парламента Дэвидом Макалистером.

В этом году в съезде ЕНП принимают участие более 2 тысяч участников из 40 европейских стран. Главной темой обсуждений на партийном форуме является будущее Европы в условиях неконтролируемой миграции, терактов, войн на Ближнем Востоке, агрессии России, проблемы экономического и социального неравенства, порожденного глобализацией.

Европейская Народная Партия сегодня объединяет 79 партий из 41-й страны и имеет наибольшую фракцию в Европейском парламенте.