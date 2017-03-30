Активист о ситуации с киевским метро: блокирование столичного метро - это вопрос СНБО

Вопрос блокировки столичного метро - это вопрос которым должна заниматься СНБО, поэтому столичная администрация во главе с мэром Виталием Кличко реагирует на ситуацию правильно, обращаясь в соответствующие органы. Такое мнение выразил украинский активист, журналист и блогер Кирилл Сазонов. Об этом заявил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеКМДА не допустить зупинки метрополітену - Бондаренко

“Еще при мэре Черновецком, в 2009 году, был проведен тендер на покупку 100 вагонов для КП “Киевский Метрополитен” в лизинг. Конкурс победила компания “Укррослизинг”, деньги платили бюджетные, и само собой разумеется, гарантом сделки выступил Киевсовет. В течение 4-х лет все вагоны все таки поставили, город выплатил какие-то деньги, но приняли решение отсрочить выплату долга до 2018 года. Тут компания “Укррослизинг” и подали на столичный муниципалитет в суд, а суд, как и следовало ожидать, вынес решение в пользу “Укррослизинга”, более того, решение содержало пункт о изъятии вагонов. Сумма долга не маленькая — 2 млрд грн. Пошли суды, 50 заседаний за плечами, но по мнению судей закон на стороне “Укррослизинга”, в марте исполнительная служба арестовывает счета Метрополитена”, - написал Сазонов.

Читайте такжеСитуація в Київському метрополітені загрожує зупинкою роботи підземки - Кличко

Суд аргументирует, что по закону имущество, предоставленное в лизинг находится в собственности лизингодателя (“Укррослизинг”) до тех пор, пока лизингополучатель (Метрополитен) не выплатит всю сумму по договору. Только после этого вагоны перейдут в собственность метрополитена. Привязка к курсу доллара тоже законна, потому, что это прописано в договоре. Со стороны закона — вроде как нечего возразить. Можно много говорить вокруг договора, но все это “вода” и сути дела не меняет. Самый главный вопрос, на который необходимо получить ответ: остановится ли киевское метро?

“Позиция мэра Кличко, его администрации и Киевсовета выглядит адекватной, я бы сказал, что единственный правильной для столичного муниципалитета вариант — это любыми способами не допустить остановки метро. А учитывая, что закон в виде решения судов на стороне лизингодателя, то у городской администрации просто нету выбора, если киевская подземка станет — об этом пожалеют все. Люди и так все на пределе, всем не сладко живется. Если еще и начнет останавливаться городской транспорт — это приведет к катастрофе. Поэтому Кличко и сопротивляется как выплате долга, так и любым нападкам на метрополитен, арестам вагонов и счетов”, - акцентирует он.

Активист отметил, что поскольку закон на стороне “Укррослизинга”, то необходимо бить тревогу относительно этой ситуации. “Обращение в СНБО, силовые ведомства — это необходимое и даже правильное решение, потому, что “Укррослизинг” — компания с российскими корнями. В самом худшем варианте представляю заголовки: Русская компания заблокировала киевское метро. Звучит как какая-то диверсия. Есть вещи, которые выходят за компетенцию городской администрации. Национальная безопасность — один из таких вопросов. Как отреагирует СБУ и СНБО — непонятно, нужно ждать. Понятно лишь одно: нет денег — нет метро”, - пишет Сазонов.