Кличко: Европу сегодня беспокоит недостаточно эффективная борьба с коррупцией в Украине

Европейских политиков беспокоит проблема коррупции в Украине и недостаточно эффективная борьба с ней. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после встреч, которые произошли у него во время съезда Европейской народной партии, который проходит в эти дни на Мальте.

«Все политики, с которыми я встречался и общался, отмечали, что коррупция (наряду с агрессией, которой подвергается Украина) остается наибольшей из проблем, которые мешают Украине развиваться, – отметил Виталий Кличко. – Европа готова и в дальнейшем поддерживать и помогать нам, но европейцев беспокоит недостаточно эффективная борьба с коррупцией. И, как следствие, – слабый эффект от тех изменений и преобразований, которые пытается воплощать Украина. Негативно оценивают европейские политики и изменения к закону о е-декларирования», – подчеркнул Виталий Кличко.

Виталий Кличко принял участие в работе сессии съезда Европейской народной партии, провел двусторонние встречи с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и вопросам расширения, вице-президентом ЕНП Йоханесом Ханом, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, президентом ЕНП Джозефом Долем, председателем Комитета иностранных дел Европейского Парламента Дэвидом Макалистером, депутатом Европарламента Элмаром Броком, другими европейскими политиками.

В этом году в съезде ЕНП принимают участие более 2 тысяч участников из 40 европейских стран. Главной темой обсуждений на партийном форуме является будущее Европы в условиях неконтролируемой миграции, терактов, войн на Ближнем Востоке, агрессии России, проблемы экономического и социального неравенства, порожденного глобализацией.

Европейская Народная Партия сегодня объединяет 79 партий из 41-й страны и имеет наибольшую фракцию в Европейском парламенте.