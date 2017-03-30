Незаконные и опасные объекты на территории города функционировать не будут - Бондаренко

Каждый из этих пунктов расположен с грубым нарушением норм безопасности и несет прямую угрозу жизни и здоровью киевлян.

Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко во время пресс-брифинга по вопросу демонтажа автогазозаправочных пунктов.

«С начала года демонтировано 59 АГЗП. Это объекты, которые находились возле учреждений здравоохранения, возле жилых домов, возле объектов образования. В случае возникновения чрезвычайной ситуации непосредственная взрывная волна от такого баллона, который подвешен в воздухе, достигает в радиусе 200 метров, а разлет осколков – 500 метров», – сообщил руководитель аппарата КГГА.

Также он добавил, что для узаконивания каждого из этих автомобильных газозаправочных пунктов должен быть отвод земельного участка, декларация о готовности объекта к эксплуатации и декларация безопасности, которая должна подаваться в Государственную службу Украины по чрезвычайных ситуациям и в Киевскую городскую государственную администрацию. По состоянию на сегодня в КГГА нет ни одной декларации о безопасности и документов на отвод земельного участка под АГЗП.

«Город готов к переговорам с тем бизнесом, который придерживается норм и не будет вести переговоры с теми, кто их не соблюдает. 353 объекты АГЗП в течение прошлого и этого года получили соответствующие предписания. Всех их демонтируют независимо от того, какое сопротивление будет с их стороны», – отметил Владимир Бондаренко.

Демонтаж автогазозаправочных пунктов проводят вполне законно, совместно с Прокуратурой города Киева, Национальной полицией Украины, органами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«Ни одного закона и нормы мы не нарушаем. Основная наша цель – наведение порядка в городе. Если кто-то из нарушителей хочет узаконить свои объекты АГЗП – мы открыты к такому диалогу. Но незаконные объекты повышенной опасности на территории города функционировать не будут. У нас нет другого выхода. Это прямая опасность для людей!», – подчеркнул Владимир Бондаренко.

В течение месяца все указанные объекты будут демонтированы. Единственными АГЗП, которые могут сегодня функционировать, есть те, что входят в состав стационарных автозаправочных станций. Сегодня другого оформления документов в Киеве нет.

«АГЗП, которые после демонтажа попытаются незаконно восстановить в соответствующих местах, будут приоритетными в повторном демонтаже. Наша основная задача – безопасность горожан, и мы не допустим человеческих жертв из-за халатности определенных предпринимателей!», – подчеркнул Владимир Бондаренко.