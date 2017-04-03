В Киеве снова масштабный пожар: горит сухая трава на Совских прудах (фото)
14:56, 03 апреля 2017Киев
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Горят гектары сухой травы на Совских прудах.
В Киеве на улице Кировоградской начался масштабный пожар. Об этом dtp.kiev.ua сообщает на своей странице в Facebook.
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"Масштабный пожар в Киеве на Кировоградской. Горят гектары сухой травы на Совских прудах", - говорится в сообщении.
На место уже выехали несколько бригад спасателей. Отмечается, что площадь задымления большая.
Напомним, 1 апреля в Киеве возле метро "Петровка" загорелись склады.
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