В Киеве отключили от отопления уже более 97% жилых домов

14:57, 03 апреля 2017
Киев
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До конца суток планируется завершить отключение всех жилых домов от отопления.

Отключение лечебных и учебно-воспитательных заведений только начинается / УНИАН

В Киеве по состоянию на утро 3 апреля отключили от отопления более 97% жилых домов.

Об этом, как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на брифинге заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Пантелеев уточнил, что больше всего отключено домов, которые обслуживают коммунальные ЖЭКи – 99,7%. На 95,65% отключены ОСМД и ЖСК, на 86,3% – ведомственные дома.

По его словам, до конца суток планируется завершить отключение всех жилых домов от отопления.

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Вместе с тем отключение лечебных и учебно-воспитательных заведений только начинается. «Я напоминаю, что в таких учреждениях тепло отключают по индивидуальным заявкам администрации больницы, школы или детсада», – добавил Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, киевская власть приняла решение завершить текущий отопительный сезон в столице 1 апреля, синоптики прогнозируют среднесуточную температуру выше +8 градусов.

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Теги: #Киев#тепло#отопление