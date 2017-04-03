В межотопительный период в Киеве направят 66 миллионов гривен на ремонт аварийных сетей

Кроме того, принципиальным вопросом является организация доступа к тепловым счетчикам и их показаний, открыта и понятна людям формула начисления за тепло. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Во время прохождения отопительного сезона, на фоне относительно удовлетворительной технической организации работы, выявлено ряд проблем, связанных с начислениями. Поэтому мы определили приоритеты в ходе подготовки к следующему отопительному сезону. Предоставленное поручение ПАО «Киевэнерго» и другим сверить отапливаемые площади, чтобы заявленные в начислении соответствовали реальным», – сообщил он.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что в процессе подготовки к следующему отопительному сезону должна быть построена система коммуникаций с потребителями. Каждый потребитель должен иметь беспроблемный доступ к информации о начислении, расходов тепла в доме и показателей счетчика.

«Также мы завершаем установку домовых приборов учета и начинаем выполнение программы установки теплопунктов с возможностью погодного регулирования. Такое оборудование дает возможность потреблять доме столько тепла, сколько нужно, в зависимости от погоды. На это выделено 35 млн грн», – отметил Петр Пантелеев.

Также в этом году город впервые выделил средства на ремонт аварийных тепловых сетей. Свыше 66 млн грн будет направлено на ремонт. Сейчас составляется адресный перечень объектов.