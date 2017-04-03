В КГГА проверили ход демонтажа незаконных автогазозаправочных пунктов в Киеве

В столице продолжается наведение порядка в системе автогазозаправочных пунктов (АГЗП). Сегодня руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко проинспектировал ход выполнения работ по демонтажу незаконных АГЗП.

"Мы взяли на себя обязательства в течение месяца-двух демонтировать все АГЗП, которые размещены без каких-либо разрешительных документов. По состоянию на сегодняшний день работа идет в ускоренном темпе, поскольку некоторые предприниматели демонтируют заправки сами", – сообщил Бондаренко.

Также он добавил, что город приветствует, когда бизнес понимает необходимость работать в соответствии с нормами законодательства, и будет поддерживать ответственных предпринимателей.

"Конечно, оформление документов – это определенный путь, время и средства для ввода в эксплуатацию и получения декларации о готовности объекта и декларации безопасности. Но, те собственники, которые заинтересованы в том, чтобы их бизнес работал на территории Киева, будут работать дальше в нормальном русле и оформят все необходимые разрешительные документы", – отметил руководитель аппарата КГГА.

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Ранее сообщалось, что на территории Киева расположены 353 автогазозаправочных пункта, которые установлены с нарушениями безопасности и без соблюдения норм законодательства. Каждый из этих пунктов расположен с грубым нарушением норм безопасности и несет прямую угрозу жизни и здоровью киевлян.

О наличии незаконных АГЗП сообщают инспекторы по благоустройству, общественные организации, которые находят такие пункты. При отсутствии документов на месте инспекторами по благоустройству составляется соответствующее предписание с требованием предоставить документы. В случае, если необходимых документов у владельцев АГЗП нет, составляется предписание демонтировать объект своими силами в течение 3-х дней. В случае неисполнения данного предписания объект демонтируется силами города.

Также руководитель аппарата отметил, что поскольку город несет затраты на демонтаж АГЗП и его хранение, предприниматель должен будет возместить убытки и только после этого сможет забрать свою собственность.

В среднем на демонтаж и хранение одного автогазозаправочного пункта город тратит около 100 тысяч гривень.