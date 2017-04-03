Реконструкция столичного зоопарка начнется в мае - КГГА

Реконструкция «Киевского зоологического парка» стартует в мае 2017 года. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА после проведения открытых торгов на услуги выполнения проектных работ.

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В конкурсе, который состоялся 3 апреля, приняли участие две компании. Победителем стало ООО «Киевский институт городского гражданского проектирования». Компания выиграла право выполнить проектные работы на реконструкцию объектов столичного зверинца за 28,2 миллиона гривень. Александр Спасибко напомнил, что концепция обновления зверинца разработала та же организация, которая потом победила в тендере на выполнение проектных работ − «Киевский институт городского гражданского проектирования».

«Летом прошлого года мэр Киева Виталий Кличко уже представлял концепцию реконструкции зоопарка. По плану работа начнется в мае. Обновленный зоопарк будет соответствовать всем стандартам европейских зоопарков. Реконструкция пройдет в несколько очередей. Важно, что во время реконструкции парк будет продолжать работать», − рассказал Александр Спасибко.

Он добавил, что позиция Виталия Кличко такая: столичный зоологический парк однозначно останется там, где он расположен исторически.

«Но мы сделаем его лучшим парком, более привлекательным, одной из визитных карточек города и частью традиций киевлян. Также обращу внимание, что сейчас 30% − это территория зоопарка, не используется. После реконструкции произойдет значительное увеличение полезной площади», − отметил заместитель председателя КГГА.

Во время обновления зоопарка будет сохранена вся уникальная коллекция растений. Основными материалами для реконструкции станут дерево, камень и стекло. По словам Александра Спасибко, концепция развития зоопарка предусматривает применение принципа географического зонирования. Также будут выделены зоны: экспозиционная, рекреационная, научно-исследовательская и хозяйственная. Первая очередь работ включает реконструкцию водно-болотных угодий, приматника и обновление центральной входной группы. Вся территория зоопарка после реконструкции будет доступна для маломобильных групп населения.