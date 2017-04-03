В этом году завершится монтаж арки Подольского моста и начнется строительство возле Русановских садов - КГГА

Открытые торги по строительству Подольско-Воскресенского моста состоялись 31 марта. Об этом сообщил директор Департамента строительства и жилищного обеспечения Киевской горгосадминистрации Константин Федотов.

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По его словам, конкурс на строительство Подольского моста, который киевляне уже привыкли называть «мостом на Троещину», проводился отдельно для двух участков: мостового перехода через Днепр от улицы Межигорской до дамбы Русановских садов и от плотины до бульвара Перова. В обоих предложениях победителем стало ООО «ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД».

«Подольский мост – это один из стратегических объектов. Введение его в эксплуатацию, без преувеличения, положительно оценят все жители столицы. Это и существенное улучшение сообщения Троещины и Воскресенки с правым берегом, и уменьшение нагрузки на другие мосты. Первоочередной задачей, поставленной в этом году перед победителем торгов, будет окончания работ по мосту через реку Днепр: завершение монтажа арки, строительство пролетных строений эстакады на Рыбальском полуострове и левоповоротном съезде. А также начало работ на левобережной части мостового перехода на территории Русановских садов», – отметил Константин Федотов.

По его словам, участок над Днепром предложили построить за 4,3 миллиарда гривень. А работы на левом берегу обойдутся в 1,7 миллиарда.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко договорился с немецкими партнерами, которые привлекли 200 тысяч евро, о проведении экспертизы моста. По планам руководства города уже за три года по мостовому переходу поедет автотранспорт.