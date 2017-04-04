Декоммунизация: в Киеве больше не будут белить деревья

С этого года, сотрудники «Киевзеленстроя» перестанут белить известью деревья в городе. Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук в Facebook.

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«С этого года "Зеленстрой" прекратил белить известью деревья в городе. Если увидите, что кто-то по советской привычке пытается загрязнять известью декоративные деревья, другие элементы благоустройства, обращайтесь к исполнителям с требованием немедленно прекратить нарушение. Об особо вопиющих случаях сообщайте по телефону 1551», — пишет Фищук.

Ранее в Институте национальной памяти обнародовали итоги по декоммунизации за 2016 год. Люди выбрали новые названия для 51493 улиц и 987 городов и сел, демонтировали 1320 "ленинов" и еще 1069 тоталитарных идолов.