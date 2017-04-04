Кличко и "Нефтегазовая Ассоциация" подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с нелегальными газовыми заправками

Мэр Киева Виталий Кличко и руководство и члены «Нефтегазовой Ассоциации Украины» выступили с совместной инициативой и подписали меморандум о сотрудничестве в сфере устранения факторов опасности для жизни, здоровья, имущества киевлян и гостей Киева, которые создаются из-за деятельности нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива, которые размещены в столице, передает пресс-служба КГГА.

Виталий Кличко напомнил, что на территории столицы расположены около 400 нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива. По оценкам экспертов, в 2016-м году они реализовали 126 тыс. тонн или 70% от общего объема реализации сжиженного газа. Это, в свою очередь, привело к тому, что бюджет столицы и государства недополучили свыше 500 млн грн.

«Эти деньги идут в карманы людей, которые не хотят работать официально, не платят налоги, нарушают все условия безопасной работы, создавая угрозу для киевлян, ибо размещены возле детских садов, жилых домов. Все это создает опасность для жизни и здоровья клиентов и работников таких точек, а также для жителей столицы. Я рад нашей совместной инициативе объединить усилия, чтобы бизнес работал исключительно по закону, не создавая опасности, и предоставлял качественный сервис киевлянам», – подчеркнул мэр.

Виталий Кличко отметил, что за последние 10 дней 129 газовых заправок демонтировали собственники, 27 – город при поддержке полиции. Также были демонтированы предпринимателями 4 пункта заправки дизтопливом, и 1 пункт демонтировал город.

«Мы как столичная власть и в дальнейшем будем проводить проверки законности размещения АГЗС, законности пользования земельными участками и соответствие целевому назначению, соблюдения градостроительных правил и норм. При выявлении нарушений мы будем принимать соответствующие меры, в том числе и демонтаж незаконных заправок», – подчеркнул мэр.

Согласно меморандуму, Ассоциация будет оказывать необходимую техническую помощь, а также информационную, правовую и консультационную поддержку мер по противодействию нелегальным АГЗП в городе Киеве, проведение разъяснительной работы среди общественности, объективное освещение проблематики деятельности нелегальных АГЗП/АЗС в средствах массовой информации.

Со стороны ассоциации соглашение подписали ее президент Дмитрий Кулик, а также компании-участники «Автобансервіс», «Альянс Холдинг», «АМИК-Украина», «БНК Украина», «ВОГ Ритейл», «ОККО-Нефтепродукт» и «Сокар Энерджи Украина».