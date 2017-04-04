Киевский полумарафон открывает новый сезон массовых спортивных мероприятий в столице

В воскресенье, 9 апреля, в столице состоится ежегодное массовое беговое событие – «Киевский полумарафон-2017», которое в этом году объединит в украинской столице 9 тысяч спортсменов из разных уголков мира. Со стартом марафона Киев начинает новый сезон массовых спортивных мероприятий, в частности, уличных забегов и велопробегов. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

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«В этом году с приходом весны Киев превращается в настоящую спортивную Мекку. Так, любители спорта имеют возможность посетить Чемпионат мира по хоккею 2017, принять участие в зрелищном Велодне, стать участником марафона и многих других спортивных мероприятий в столице. Мы хотим, чтобы киевляне жили в любви к спорту, поэтому в этом году город приложил максимум усилий, чтобы спортивные события прошли на высоком организационном уровне и не вызвали неудобства для тех, кто еще не присоединился к спорту», – сообщила заместитель председателя КГГА.

По ее словам, «Киевский полумарафон» стал для города традиционным. Он уже 7 лет подряд объединяет беговых энтузиастов, профессиональных спортсменов и зрителей на улицах города. В этом году полумарафон объединит около 9 000 участников из 55 стран, ожидается приезд 500 иностранных спортсменов.

Традиционно маршрут марафона будет пролегать кругом вдоль Днепра, старт и финиш спортсменов – на Почтовой площади. В рамках мероприятия состоится благотворительный забег «Победители» на дистанции 2 км в поддержку героев одноименного социального проекта. Пробегая эту дистанцию, участники будут собирать средства на приобретение спортивных протезов для ветеранов и волонтеров АТО.

Традиционно организаторы предлагают маленьким участникам выйти на детские старты: 1000 м, 500 м и 100 м. Впервые за историю Киевского марафона состоится семейный забег.