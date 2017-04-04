Фонтан на Майдане Независимости отремонтируют к 1 мая - КГГА

С 1 мая в столице после реконструкции заработает фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Независимости, высота которого может достигать 35 метров. Фонтан будет свето-музыкальным, а ради безопасности и избежания его повреждений будет установлено 10 камер видеонаблюдения.

Об этом сегодня во время тестового запуска одной из чаш фонтана заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Сегодня почти уникальное событие – мы осуществляем тестовый запуск фонтана, который не работал три года, поскольку был поврежден в период Революции Достоинства. Фактически, мы его сделали заново: заменено насосное оборудование, проложены новые сети, заменены гранитные элементы, ограждающие конструкции, установлена автоматика. Фонтан будет оснащен системой видеонаблюдения – 10-ю камерами видеонаблюдения, он будет свето-музыкальным, при чем аудио система выведена и на другую сторону Крещатика», – сообщил заместитель председателя КГГА.

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Петр Пантелеев отметил, что городской власти за два года удалось восстановить работу всех семи центральных фонтанов столицы, в частности, реконструировать фонтан на Русановском канале.

«Столичные фонтаны, в том числе и этот, заработают уже с первого мая. Работы идут по графику, уже выполнено 80% работ. Фонтаны являются визитной карточкой города и повышают его туристическую привлекательность, создают комфорт для жителей столицы», – сообщил он.

По словам заместителя председателя КГГА, бюджет реконструкции фонтанов четной стороны на ул. Крещатик составляет 32,6 млн грн.