На этой неделе немецкие чиновники представят результаты экспертизы Подольского моста - Кличко

На этой неделе Киев посетит делегация немецких чиновников, которые представят результаты технической и финансовой экспертизы Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в начале заседания Киевсовета.

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«На этой неделе Киев посетит делегация немецких чиновников и специалистов во главе с министром транспорта и инфраструктуры и госсекретарем министерства. Будут представлены результаты экспертной оценки технического и финансового состояния и необходимых ресурсов для достройки Подольско-Воскресенского мостового перехода. Мы продвигаемся в реализации этого проекта, и я сделаю все, чтобы мост был достроен!», – отметил Виталий Кличко.