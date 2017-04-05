В этом году на ремонт дворов в Киеве выделят 100 миллионов

На ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий Киевсовет планирует выделить 100 млн грн.

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время выездной инспекции с главами районов.

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Мэр осмотрел капитально отремонтированный двор по адресу ул. Строителей, 27, 27-А, 29, который выполнили в сентябре 2016 года. Стоимость ремонта составила около 490 тыс. грн. Также капитальный ремонт в соседних дворах с бюджетом 420 тыс. грн запланируют во время корректировки Программы социально-экономического развития.

По словам Виталия Кличко, в этом году в столице на ремонт дворов Киевсовет должен выделить 100 млн грн. При этом в Киевсовет поступили бюджетные запросы на капитальный ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий на 300 млн.

"Мы берем на себя задачу разрешить проблемы, которые не решались десятками лет. В Киеве в капремонте нуждаются 407 междуквартальних проездов и придомовых территорий. Откровенно говоря, 100 млн – 10 млн на район – это небольшая сумма, поэтому мы будем выбирать наиболее заброшенные территории, чтобы исправить ситуацию с инфраструктурой", – отметил Виталий Кличко в комментарии журналистам.

Городской голова также призвал глав районов теснее сотрудничать с депутатами-мажоритарщиками Киевсовета, чтобы более эффективно решать проблемы территорий. Поскольку на этот год на осуществление полномочий депутатам выделили гораздо больше средств, чем в прошлые годы.