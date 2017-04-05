3D-шоу, неделя современного искусства и развлекательные локации: в КГГА рассказали о развлечениях для гостей "Евровидения"

На «Евровидение» гостей ждут 3D-mapping-show, развлекательные локации, «Kyiv art week» и много других интересностей. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Алексей Резников. Также, по его словам, все работы в рамках подготовки к «Евровидению» будут выполнены в сроки.

«Все работы, запланированные к «Евровидению», будут завершены в срок. Они определены в распоряжении КГГА (№ 1261 от 09.12.2016) и мы двигаемся по плану. Кроме того, мы готовим много интересного для киевлян и гостей города. Официальными локациями город не занимается, однако будут организованы развлекательные зоны на Софийской, Троицкой, Контрактовой, Почтовой площадях, в Национальном историко-архитектурном заповеднике «Киевская крепость». Также будет проведена неделя современного искусства «art Kyiv week» и показ 3D-mapping-show», – рассказал Алексей Резников.

По его словам, в Киеве 19,3 тысяч мест в гостиницах 3-5 звезд и около 2 тысяч мест в хостелах, 2,5 тысяч – в гостиницах рядом с Киевом. В течение двух недель ожидается 20 тысяч иностранных туристов и в 2-3 раза больше внутренних, которых ждет разнообразная развлекательная программа.

Он отметил, что изюминкой локации на Софийской площади станет сцена, украшенная зеркальными конструктивами и оснащена большим экраном, размещенным в перспективе в 90 градусов, благодаря чему увеличивается угол обзора. Фан-городок будет разделен на культурно-художественную и информационно-справочную зоны, зону отдыха, развлечений, фуд-корты, фотозону.

На Троицкой площади пройдет презентация лучших образцов национальной музыки, современных произведений музыкального и театрального искусства, ознакомления киевлян и гостей города с уникальной украинской культурой. Концерты классической музыки с участием оркестра театра оперетты, выступления джазовых музыкантов и народных коллективов. Здесь будут фуд-корты, мастер-классы, выставки-продажи, детские развлечения, фотозони, туристический информационный центр.

«На Контрактовой площади будет Культурно-художественный проект «Feel Ukraine» – «Почувствуй Украину». В обустройстве площадок и всех их зон будут использованы мотивы украинской вышивки. Каждый день будет посвящен отдельной теме: день джаза, день мастеров, день украинской литературы, день изобразительного искусства, день костюма и украшений и тому подобное. Кроме выступлений артистов будут проходить выставки и мастер-классы, которые будут сопровождаться видеофильмами на экранах сцены. Будет работать большая детская зона, в которой постоянно будут проходить активности. В рамках работы развлекательной зоны будет проходить фестиваль «В поисках made in Ukraine», – рассказал Алексей Резников.

По его словам, на Почтовой площади реализуется культурно-художественный проект «Евровидение: Ретроспектива».

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«В Национальном историко-архитектурном заповеднике «Киевская крепость» будет развлекательная зона «Первый киевский пленэр «art Kyiv fort 2017». Главная идея проекта – использование оборонительного сооружения для формирования мирной художественной платформы. Днем сооружения будут работать «внутри», формируя уникальный арт-пространство для выставок, презентаций и встреч. Вечером – «наружу» – как сферические экраны. Запланирована встреча общественных и культурных деятелей с бойцами АТО, которые находятся на лечении и реабилитации в Главном военном клиническом госпитале. В день празднования Дня Европы пройдет благотворительная выставка-аукцион в поддержку раненых бойцов АТО», – проинформировал заместитель председателя КГГА.

Также, гости «Евровидения-2017» смогут посетить неделю современного искусства «Kiev art week». В рамках недели запланировано участие 6 музеев, более 20 галерей Украины и других стран.

Также в «Kyiv art week» будут задействованы: платформа культурных инициатив «Изоляция», бизнес-центр «Торонто-Киев», Институт проблем современного искусства и другие. Подтверждено участие в фестивале fashion-блока, который будет координировать Ukrainian Fashiоn Week.

«Кроме того, запланирована культурно-художественный проект показа 3D-mapping-show «Kiyv Light Fest» – международный фестиваль света и медиа-арта. Вопрос локаций фестиваля еще согласовывается, среди возможных вариантов – Контрактовая, Почтовая, Михайловская площади, парк Киото», – рассказал Алексей Резников.